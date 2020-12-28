Сеул, , 08:32 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 808 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Согласно опубликованным данным, 787 случаев заражения локальные, ещё 21 случай — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 57 680.

Число жертв пандемии увеличилось на одиннадцать человек — до 819. Коэффициент смертности составил 1,42%.

Как сообщало ИА REGNUM, новый штамм коронавирусной инфекции был выявлен к трёх человек, вернувшихся в Южной Кореи из Великобритании.

Читайте также: Новый штамм SARS-CoV-2 выявлен у трёх человек в Южной Корее