Бразилиа, , 08:28 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 18,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 декабря сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 18 479 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 7 484 285.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 344 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 191 139.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 6 515 370 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 17 246 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.