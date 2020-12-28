Оттава, , 08:21 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 552 тыс. Об этом 28 декабря сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 552 020.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали семь скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 14 964.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (192 655 заразившихся), Онтарио (171 416) и Альберта (97 481).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено свыше 2,2 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.