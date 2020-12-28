Улан-Удэ, , 07:26 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов на встрече с руководством компании ТГК-14 поднял вопрос об акции протеста работников улан-удэнской ТЭЦ-1, требующих поднять зарплату и улучшить условия труда. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, акция вызвана спором руководства предприятия с профсоюзом.

«Основная жалоба работников — снижение компенсации за вредные условия труда с 24% до 8%, произошедшего после проведения специальной оценки условий труда. А также отсутствие индексации заработной платы, обеспечение средствами индивидуальной защиты, организация рабочих мест и другие», — отметили в правительстве.

Ранее с протестующими встретилась уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова. По её словам, 24 работника топливно-транспортного цеха предприятия не принимают пищу. По итогам встречи она попросила прокуратуру, а также трудовую инспекцию проверить их жалобы.

Тем временем, глава региона поручил руководству компании обсудить вопросы с коллективом предприятия и найти конструктивное решение.

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