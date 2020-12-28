Шанхай, Китай, , 07:04 — REGNUM Полный запрет на использование пластиковых пакетов вступает в силу с 1 января 2021 года в Шанхае. Об этом 28 декабря сообщает газета Shanghai Daily.

Под запрет попадут как разлагаемые, так и неразлагаемые пластиковые пакеты. С 1 января во всех торговых точках Шанхая посетителям перестанут предлагать пластиковые пакеты на кассе. Пластиковые пакеты будет запрещено использовать и службам экспресс-доставки продуктов питания, а в точках общепита посетителям перестанут предлагать одноразовую пластиковую посуду, в том числе трубочки для коктейлей.

Исключение сделано только для использования пластиковых пакетов в качестве упаковки для свежеприготовленной пищи. При этом к концу 2021 года в Шанхае запланировано отказаться от пластиковой упаковки и посуды во всех отелях, включённых в звёздный рейтинг, а к 2023 году абсолютно все отели города откажутся от использования одноразовых изделий из пластика. Далее этот запрет будет распространятся на другие сферы.

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