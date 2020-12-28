Сеул, , 06:46 — REGNUM Новый штамм коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 был выявлен у трёх человек, вернувшихся из Великобритании в Южную Корею. Об этом 28 декабря сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

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Трое человек, въехавших в Южную Корею из Великобритании 22 декабря, являются членами одной семьи, проживавшей в Лондоне. После выявления у них нового штамма коронавируса они были помещены на карантин. В настоящее время проходит тестирование ещё одна семья из четырёх человек, также прибывшая из Великобритании.

Напомним, новый тип коронавируса SARS-CoV-2 был выявлен в Великобритании в середине декабря, после чего ряд стран мира прекратил транспортное сообщение с Соединённым Королевством. Южная Корея прекратила международное авиасообщение с Британией 23 декабря и проводит генетический анализ материалов от всех прибывших из этой страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Южной Корее за сутки было выявлено более 1100 случаев заражения коронавирусом.

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