Владивосток, , 05:52 — REGNUM В столице Дальнего Востока 27 декабря на центральной площади состоялось официальное открытие новогоднего городка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Владивостока.

Новогодний городок во Владивостоке Пресс-служба мэрии Владивостока

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Вокруг главной ёлки построили каток, горки, аллею каждого из муниципалитетов Приморья, снежную крепость, тематические фотозоны.

«Поздравляю всех с наступающим Новым годом и приглашаю 31 декабря на площадь. Нас ждёт большая концертная программа, которая завершится красочным фейерверком»,— сказал на открытии городка мэр Владивостока Олег Гуменюк.

В этот день наградили победителей конкурса среди муниципалитетов на лучшее оформление ёлки. Всем участникам вручили дипломы. Гран-при конкурса завоевал Артёмовский городской округ. Победителем народного голосования стала ёлка Надеждинска.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Хабаровске открылся сказочный городок.