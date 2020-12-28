Бразилиа, , 05:08 — REGNUM Коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 была выявлена у вице-президента Бразилии Антониу Гамилтона Моурау. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба политика.

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Положительный результат тестирования на коронавирус Гамилтона Моурау был получен 27 декаюря. Вице-президент Бразилии чувствует себя хорошо, заболевание протекает в лёгкой форме. 67-летний политик будет находиться на самоизоляции в официальной резиденции, дворце Жабуру.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии составляет более 7,5 млн. Скончалось от последствий заболевания COVID-19 более 190 тысяч человек. Это один из самых высоких показателей заболеваемости среди стран мира.

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