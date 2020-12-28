Пекин, , 04:54 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлен 21 новый подтвержденный случай заболевания COVID-19, из которых шесть локальных и 15 импортированных, сообщает 28 декабря Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Все локальные случаи пришлись на провинцию Ляонин, расположенную на северо-востоке страны. Новых случаев гибели людей от опасной инфекции в стране зафиксировано не было. Из больниц было выписано еще 16 переболевших COVID-19 пациентов.

Обще число заболевших в Китае за все время эпидемии достигло 86 976 человек, из которых 4634 человека скончались, еще 82 003 человека выздоровели. В больницах остается 339 пациентов.