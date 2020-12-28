Оттава, , 04:49 — REGNUM Заражение новым штаммом коронавирусной инфекции было выявлено в двух провинциях Канады. Об этом 28 декабря сообщает телеканал CBC.

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Новая форма коронавируса была выявлена у жителя провинции Британская Колумбия, который приехал из Великобритании 15 декабря и после прибытия находился на домашнем карантине. Тестирование подтвердило у него заражение новым штаммом коронавируса.

В канадской провинции Онтарио новый штамм коронавирусной инфекции был выявлен у пары, не выезжавшей из Канады, а позднее минздрав страны сообщил ещё об одном инфицированном новым штаммом коронавируса в этом регионе.

Таким образом, на сегодняшний день новый штамм коронавируса был выявлен у четырёх жителей Канады в двух регионах страны.

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