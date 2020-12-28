Китайская Народная Республика, , 04:32 — REGNUM Недавно проведенное исследование показало, что 69,8% рабочего населения Китая обеспокоено относится к поиску новых рабочих мест в конце года, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

Почти 86% респондентов, принявших участие в опросе газеты China Youth Daily отметили, что люди должны быть более осмотрительными в отношении перехода на новую работу в конце года.

Данное мнение получило наибольшую поддержку со стороны людей, родившихся в 1980-х и 1990-х годах, и тех, кто имеет годовой доход от 100 тыс. юаней (около $15,3 тыс.) до 200 тыс. юаней.

Опрос показал, что только 28,4% респондентов с оптимизмом смотрят на смену работы в ближайшие пару месяцев. Большинство из них либо работают уже по 5−10 лет, либо имеют годовой доход от 200 тыс. до 300 тыс. юаней.

По данным опроса, чуть более 79% респондентов задумывались о смене работы в 2020 году, а 41,3% реализовали эту идею на практике. В опросе приняли участие в общей сложности 2 015 работающих сотрудников. Среди них люди, родившиеся в 1980-х годах, составляли 47,6%, родившиеся в 1990-х годах — 42,5%, а родившиеся в 1970-х годах — 8,5% от общего числа опрошенных.

Что касается стажа работы, то 31,5% проработали от 5 до 10 лет, 27,9% — от трех до пяти лет, а 19,8% имеют стаж работы более 10 лет.