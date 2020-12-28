Королевство Бельгия, , 04:32 — REGNUM До 23 человек возросло число умерших от последствий заболевания COVID-19 за последние три недели в доме престарелых в городе Мол в Бельгии. Об этом 28 декабря сообщил глава города Вим Кайерс в интервью информагентству Belga.

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Кайерс уточнил, что скончались ещё пять человек из числа получивших положительные результаты тестирования на коронавирусную инфекцию. Всего умерли 23 постояльца дома престарелых.

Всего после празднования Дня святого Николая, который приходится на 6 декабря, в доме престарелых было выявлено 125 заразившихся коронавирусом нового типа. В администрации города предполагают, что заразить постояльцев мог один из волонтёров, который пришёл поздравить проживающих в доме престарелых в костюме святого Николая. Через несколько дней после визита в дом престарелых у молодого человека был выявлен коронавирус. При этом находясь в учреждении волонтёр не снимал маску и перчатки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале массовой вакцинации от COVID-19 в Бельгии. Первыми вакцину получат постояльцы домов престарелых.