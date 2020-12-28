Пекин, , 03:15 — REGNUM Высоким кровяным давлением или гипертонией страдает один из пяти жителей Китая, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

Ориентировочно 300 млн китайцев живут с высоким кровяным давлением, а их суммарные затраты на лечение составляют 31,89 млрд юаней (около $4,88 млрд), заявил глава Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний КНР Ху Шэншоу.

«Хроническое заболевание стало ключевой причиной смерти и инвалидности в Китае», — сказал он во время национальной конференции по профилактике гипертонии и борьбе с ней.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, гипертония может вызвать серьезные повреждения сердца, включая сердечные приступы, сердечную недостаточность, нерегулярное сердцебиение, повреждение почек, разрыв или закупорку артерий, а также может привести к инсульту.

Недавний отчет о хронических заболеваниях и питании жителей Китая показал, что распространенность гипертонии, диабета и высокого уровня холестерина среди китайцев в возрасте 18 лет и старше возросла соответственно до 27,5%, 11,9% и 8,2%.