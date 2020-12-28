Пекин, , 02:57 — REGNUM Национальный метеорологический центр объявил желтый уровень погодной опасности из-за холодного воздуха и мощных холодов, которые обрушились на Синьцзян-Уйгурский атомный район на северо-западе Китая и накроют большую часть центральных и восточных районов Китая, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

С 27 по 29 декабря ожидается понижение температуры на 6 градусов до 10 градусов по Цельсию в некоторых районах Синьцзяна, Ганьсу, Нинся, Шэньси и Внутренней Монголии, а также в некоторых районах северна и северо-востока Китая.

В Центральной и западной частях автономного района Внутренняя Монголия температура снизится до 14 градусов Цельсия. Метеоцентр посоветовал населению принять меры предосторожности против холодной погоды и сильного ветра.

Китай имеет четырехуровневую цветовую систему предупреждения о погоде, где красный цвет представляет собой самый высокий уровень угрозы, в то время как оранжевый, желтый и синий идут следом по мере убывания.