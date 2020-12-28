Пекин, , 02:43 — REGNUM Более 750 преступлений, вязанных с культурными реликвиями, было раскрыто в 2020 году, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР.

По данным министерства, полиция вернула 14 тыс. украденных объектов культурного наследия и арестовала 1500 преступников, принадлежавших примерно 150 бандитским группировкам.

Органы государственной безопасности по всей стране начали применять новые технологии для раскрытия преступлений, связанных с культурными реликвиями.

Полиция создала онлайн-платформы для обмена информацией о потерянных или украденных реликвиях, а также организовала работу пула специалистов, сосредоточенных на борьбе с преступлениями, связанными с культурными реликвиями, говорится в сообщении министерства.