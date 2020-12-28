Варшава, , 02:40 — REGNUM Режим общенационального карантина начинается после рождественских праздников в Польше. Начиная с 28 декабря жители страны три недели будут жить в условиях жёстких ограничений из-за угрозы распространения коронавируса.

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До 17 января в Польше, к уже существующим ограничениям добавятся запрет на работу гостиниц, горнолыжных склонов и магазинов, кроме продуктовых, аптек и хозяйственных. Такое решение было принято правительством страны, чтобы избежать скопления людей в курортных зонах. При этом в новогоднюю ночь, с 19:00 31 декабря и до 06:00 1 января будет введено ограничение на передвижение граждан. Из дома можно будет выйти только в случае острой необходимости, либо если требуется присутствие на службе.

Как пояснил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, если не ужесточить ограничения, то возможно наступление третей волны эпидемии COVID-19 в стране, когда число заразившихся за сутки будет превышать 40 тыс. человек и система здравоохранения не справится с таким наплывом пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Германия усилила контроль на границе с Польшей из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на территории Польши.

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