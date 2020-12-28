Пекин, , 02:40 — REGNUM Китай осудил 2810 человек, связанных с 111 крупными уголовными делами в сфере организованной преступности и бандитизма, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно документу, опубликованному национальной канцелярией по борьбе с организованной преступности, более половины осужденных были приговорены к тюремному заключению сроком от пяти лет и более.

Суды также выносили решения по имуществу, участвующему в этих делах. До сих пор более 70% соответствующих объектов так или иначе были подвергнуты судебным решениям, говорится в сообщении ведомства.

К настоящему времени завершены судебные процессы по 63 делам из 111, по результату которых были вынесены приговоры. Из оставшихся 48 дел, 46, как ожидается, будут закрыты в течение месяца.

Глава Национального управления Чэнь Исинь заявил, что Китай придерживается жесткой позиции в отношении организованной преступности. За последний месяц было разгромлено более 480 преступных группировок, добавил Чэнь.