Пекин, , 01:09 — REGNUM Китайская академия наук анонсировала создание первого в стране исследовательского центра по достижению целей нейтрализации выбросов углерода, сообщает агентство Синьхуа.

Центр был представлен Институтом атмосферной физики при Китайской академии наук, который в течение многих лет занимался вопросами нейтрализации углерода.

Директор Института Цао Цзюньцзи заявил, что исследователи вновь созданного центра оценят характеристики углеродных бюджетов Китая и мира в период 2030 по 2060 годы и спланируют оптимальный путь к нейтрализации углерода.

Он также оценит возможные варианты экологической инженерии и научные подходы к преобразованию энергетической структуры. Китай объявил, что будет стремиться довести выбросы углекислого газа до минимума к 2030 году и стать углеродно-нейтральной державой до 2060 года.