Любляна, , 23:52 — REGNUM В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1880 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 614 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 25 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 27 декабря.

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Журналисты отмечают, что 208 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.

Утром 27 декабря началась вакцинация против COVID-19 в нескольких домах престарелых и инвалидов, и первыми дозами вакцины привиты сотрудники данных учреждений в Ленарте, Любляне и Мариборе.

В Словении выявили около 114 806 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 2565 смертельных случаев.