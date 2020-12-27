Лондон, , 22:49 — REGNUM На территории Великобритании за минувшие 24 часа выявили 30 501 новый подтвержденный случай заражения SARS-CoV-2. Об этом 27 декабря свидетельствуют обнародованные на сайте британского правительства данные.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в Великобритании в результате этого стало составлять 2 288 345.

Также сообщается, что всего в стране от COVID-19 скончались 79 349 пациентов.

Напомним, днем ранее в Британии за сутки было выявлено почти 35 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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