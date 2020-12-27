Берлин, , 21:22 — REGNUM Немецкая авиакомпания Lufthansa может начать требовать от пассажиров межконтинентальных рейсов сдавать тесты на COVID-19 или показывать прививочные сертификаты с отметками об участии в вакцинации. Об этом в интервью газете Welt am Sonntag заявил глава компании Карстен Шпор.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

"Лично я исхожу из того, что в будущем каждый пассажир межконтинентальных рейсов на определенных маршрутах либо сдаст тест, либо будет привит», — сказал он.

Он также отметил, что из-за финансовых трудностей, связанных с пандемией коронавируса, авиаконцерн покинут около 29 тыс. сотрудников.

Напомним, согласно заявлению Lufthansa, пилоты согласились на сокращение доплат, пенсионных выплат и компенсаций до конца 2020 года в обмен на гарантии занятости как минимум до второго квартала 2021 года. Также Lufthansa согласовала с профсоюзом пилотов решение отложить повышение основной заработной платы до января 2021 года.