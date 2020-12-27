Вашингтон, , 21:11 — REGNUM Более 19 млн случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в США с начала пандемии. Об этом 27 декабря сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, всего на территории страны выявили 19 000 572 случая заражения коронавирусом. Отмечается, что 332 145 пациентов с COVID-19 скончались в США.

Напомним, 27 декабря университет Джонса Хопкинса сообщил, что за минувшие сутки на территории США выявили более 226 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

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