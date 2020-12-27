Женева, Швейцария, , 19:38 — REGNUM В мире за последние сутки выявили 434 779 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7 393 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 27 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, всего в мире выявлено уже 79 232 555 инфицированных коронавирусом, подтверждено 1 754 493 летальных случая.

Лидируют среди стран по распространению инфекции США, Индия и Бразилия.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о более 401 тыс. новых случаяв заражения коронавирусом за сутки.

Как передавало ИА REGNUM, 27 декабря генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в своем видеообращении в честь Международного дня противоэпидемической готовности заявил, что пандемия коронавирусной инфекции — не последняя в истории человечества, и такого рода эпидемии — это жизненная реальность.

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