Кишинёв, , 19:22 — REGNUM Свыше 350 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом было выявлено за последние сутки на территории Молдавии. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

По информации министерства, за сутки в стране было зафиксировано 359 случаев заражения SARS-CoV-2 и в результате этого общее число инфицированных возросло до 141 355.

Также уточняется, что в настоящее время в Молдавии суммарное количество летальных исходов от COVID-19 составляет 2891.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Молдавии за сутки выявили более 740 случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: В Молдавии за сутки выявили более 740 случаев заражения SARS-CoV-2