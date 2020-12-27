Кишинёв, 27 декабря 2020, 19:22 — REGNUM Свыше 350 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом было выявлено за последние сутки на территории Молдавии. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
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По информации министерства, за сутки в стране было зафиксировано 359 случаев заражения SARS-CoV-2 и в результате этого общее число инфицированных возросло до 141 355.
Также уточняется, что в настоящее время в Молдавии суммарное количество летальных исходов от COVID-19 составляет 2891.
Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Молдавии за сутки выявили более 740 случаев заражения коронавирусом.
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