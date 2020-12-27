Москва, 27 декабря 2020, 19:15 — REGNUM Советника главы госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене, поместили в камеру с гражданином Украины Василием Василенко, осужденным ранее за шпионаж. Об этом 27 декабря сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890
Винсент ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

«Теперь у него новый сосед. Это хороший сосед, мы его неоднократно видели. Это украинец Василий Василенко», — цитирует её «Интерфакс».

Она добавила, что отношения у Сафронова и Василенко «хорошие». Сафронова вернули в «обычную камеру» 24 декабря после двухнедельного карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-корреспондент газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», а в настоящее время — советник главы госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов был задержан и арестован в июле текущего года по делу о госизмене. Свою вину он не признает.

Отметим, в начале декабря Московский городской суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима бывшему украинскому футболисту, гражданину Украины Василию Василенко за шпионаж.

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