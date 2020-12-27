Белград, , 18:56 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 13 201 поведённых ПЦР-тестов, было выявлено 3200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 52 человек скончались от COVID-19. К аппаратам-ИВЛ подключены 295 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 26 декабря.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии в стране увеличилось до 323 367, а количество смертельных случаев выросло до 2983 человек.

Директор Клинического центра Сербского города Крагуевац Предраг Сазданович заявил, что нет никакого освобождения от «нашествия» коронавируса, пока не будет проведена массовая вакцинация.