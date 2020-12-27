Загреб, , 19:02 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 3628 проведённых ПЦР-тестов, было выявлено 618 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 58 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 27 декабря.

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В сообщении говорится, что к аппаратам ИВЛ в стране подключены 258 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения в стране с начала эпидемии увеличилось до 10 033.

Отмечается, что всего в Хорватии с начала пандемии выявили 204 930 случаев заражения коронавирусом.