Сараево, , 19:07 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа выявили 439 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 21 человек скончался от COVID-19. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 26 декабря.

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Так, заражение коронавирусом было подтверждено у 187 жителя Боснии и Герцеговины и у 241 жителя Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины).

Отмечается, что с момента вспышки эпидемии в Боснии и Герцеговине было выявлено более 109 330 случаев заражения коронавирусом.