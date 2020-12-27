Анкара, , 19:09 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 178 872 проведённых ПЦР-тестов, было выявлено 15 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 253 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 27 декабря.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии в стране увеличилось до 2 133 373, смертельных случаев — до 19 624.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своём профиле в социальной сети написал: «Сегодня в больницы поступило 3002 новых пациента. Число новых случаев заражения коронавирусом, активных случаев и количество пациентов в больницах продолжают снижаться. Число тяжелобольных также продолжает снижаться. Необходимо продолжать борьбу с коронавирусом, пока вакцинация не зафиксирует тренд на снижение числа инфицированных».