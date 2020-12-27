Вашингтон, , 17:51 — REGNUM Более 226 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки на территории США. Об этом 27 декабря сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 226 274 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 18,9 млн.

Также сообщается, что за сутки в США 1663 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов превысило 331 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки выявили почти 106 тыс. новых заразившихся SARS-CoV-2.

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