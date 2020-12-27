Лондон, , 17:48 — REGNUM Одним из долгосрочных последствий заболевания COVID-19 может быть паросмия (искажённое восприятие запахов), заявил президент британской ассоциации отоларингологов (ENT UK) профессор Нирмал Кумар.

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По его словам, в Британии несколько тысяч переболевших СOVID-19 людей сталкиваются с долгосрочной потерей обоняния (аносмией). При этом у некоторых из них это состояние сменяется таким симптомом, как паросмия.

«Только сегодня я принял двух пациентов с паросмией. Один из них ощущает запах рыбы вместо всех остальных запахов, а другой чувствует запах гари при отсутствии источников дым», — сказал он в интервью агентству PA.

Как считает профессор, появление этого симптома может быть связано с нейротропическими свойствами SARS-CoV-2, который воздействует на нервы полости носа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исландские исследователи пришли к выводу, что самыми распространенными симптомами COVID-19 является головная боль, заложенность носа и потеря обоняния. При этом последняя особенность заболевания характерна в основном для молодых людей.

По словам врача иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, наиболее тревожным симптомом, который может указывать на COVID-19, является одышка и учащение пульса при нормальной температуре тела.

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