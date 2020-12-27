Лондон, , 16:12 — REGNUM Разработчики вакцины от COVID-19, созданной Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca, нашли способ обеспечить препарату большую эффективность. Об этом в интервью The Sunday Times сообщил исполнительный директор компании Паскаль Сорио.

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"Мы полагаем, что нам удалось найти формулу успеха и способ выйти на столь же высокие показатели эффективности, как у всех остальных, после введения двух доз», — сказал он, отметив, что эти данные будут опубликованы позже.

В издании напомнили, что эффективность уже одобренной в Британии и Евросоюзе вакцины, произведенной американской компанией Pfizer и германской BioNTech, оценивается в 95%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские ученые получили образец выявленного в Великобритании штамма коронавируса и приступили к его изучению.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «британский штамм» вируса пока не был зафиксирован на территории России. В то же время она заверила, что российские вакцины от COVID-19 остаются эффективными против данной разновидности вируса.