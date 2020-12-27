Сухум, , 15:59 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщила пресс-служба президента республики.

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Сообщается, что последние тесты Бжании на коронавирус дали положительный результат. Пока болезнь протекает в легкой форме, Бжания чувствует себя хорошо и проходит амбулаторное лечение.

Сейчас президент ушел на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно.

Напомним, что уже довольно много лидеров стран перенесли заражение коронавирусом.