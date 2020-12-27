Минск, , 14:07 — REGNUM 1825 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрировали за минувшие сутки в Белоруссии, сообщили 27 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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С начала пандемии в республике выявили 186 747 носителей SARS-CoV-2, 166 036 из которых преодолели коронавирусную инфекцию (1498 человек за сутки).

1385 инфицированных SARS-CoV-2 умерли от осложнений болезни, вызванной вирусом (девять человек за сутки).

За весь период пандемии в республике выполнили 3 924 079 тестов на SARS-CoV-2, 11 496 из которых выполнили в минувшие сутки.