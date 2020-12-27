Киев, , 12:30 — REGNUM За минувшие сутки в вооруженных силах Украины зарегистрировали 32 носителя коронавирусной инфекции, сообщили 27 декабря в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

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Четверо военнослужащих и один работник ВСУ были госпитализированы в медицинские учреждения, 27 человек находятся на лечении дома, 25 из них — военнослужащие, двое — работники ВСУ.

На текущий момент в украинской армии коронавирусом инфицированы 2374 человека. С начала пандемии в ВСУ побороли инфекцию 11 246 человек, 37 человек скончались от осложнений болезни.

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Напомним, на Украине с начала пандемии было выявлено 1 миллион 25 тысяч 989 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.