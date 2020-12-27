Стокгольм, , 10:25 — REGNUM Несколько минут назад 91-летняя Гун-Бритт Йонссон, проживающая в доме престарелых в Мьёльбю (лен Эстергётланд) стала первым человеком, кто получил вакцину COVID-19 на территории Швеции. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Виктор Тардьё. Вакцинация. 1923

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«Я ничего не почувствовала», — поделилась первым комментарием пожилая Гун-Бритт

Во многих других странах первыми вакцинировались политики и знаменитости, подчеркивают журналисты

«На самом деле, это как-то не по-шведски, и поэтому, может быть, очень хорошо, что именно Гун-Бритт первая привилась в Швеции», — заявил Ричард Бергстрём, отвечающий за вакцинацию населения Швеции от COVID-19.