Ташкент, , 09:40 — REGNUM Закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности» был подписан президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, сообщает 26 декабря Подробно.uz.

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

Согласно изменениям в Административном кодексе, распространение ложной информации, в том числе в средствах массовой информации и сети интернет, которая приводит к унижению достоинства личности или дискредитации личности карается штрафом в размере пятидесяти базовых расчетных величин (11 млн 150 тысяч сумов, или 78 433 рубля).

Распространение ложной информации, которая содержит угрозу общественной безопасности и общественному порядку, карается штрафом от 50 до 100 базовых расчетных величин (БРВ) (от 78 433 рублей до 156 866 рублей).

Согласно дополнениям в Уголовный кодекс, за повторное распространение ложной информации после применения административной ответственности за такое же правонарушение предусматривается наказание в виде штрафа, размер которого теперь уже составит до 150 базовых расчетных величин (или 235 300 рублей) или обязательные общественные работы до 240 часов. Также за данное правонарушение предусмотрены исправительные работы сроком до двух лет или ограничение свободы сроком до двух лет.

Распространение ложной информации при отсутствии признаков угрозы общественной безопасности и общественному порядку, совершенное повторно после применения административной ответственности за такое же правонарушение, влечет за собой штраф в размере до 200 БРВ (313 733 рубля) или общественные работы до 300 часов, а также предусматривает исправительные работы до двух лет или ограничение свободы на срок до двух лет.

Данное правонарушение, совершенное повторно или опасным рецидивистом, а также совершенное с причинением крупного ущерба, карается штрафом от 200 до 300 БРВ (от 313 733 рублей до 470 600 рублей) или ограничением свободы сроком от года до трех лет.

Распространение ложной информации во время массовых мероприятий или в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также приведшее к причинению особо крупного ущерба или повлекшие другие тяжкие последствия, или распространявшееся организованной группой или в ее интересах карается штрафом от 200 до 400 БРВ (от 313 733 рублей до 627 466 рублей) или ограничением свободы от двух до трех лет.

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