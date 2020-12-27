Женева, Швейцария, , 09:33 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции — не последняя в истории человечества, и такого рода эпидемии — это жизненная реальность. Об этом 27 декабря заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в своем видеообращении в честь Международного дня противоэпидемической готовности.

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"История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней, и что эпидемии являются жизненной реальностью», — сказал он.

При этом глава ВОЗ указал, что еще год назад мир не знал о коронавирусе, однако с того момента все «перевернулось с ног на голову».

«Воздействие, оказываемое коронавирусом на мир, вышло за пределы собственно болезни и имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик», — уточнил Гебрейесус.

Также он отметил, что человечество оказалось не готово к пандемии SARS-CoV-2, призвал извлечь уроки из того, что случилось, и указал, что необходимы инвестиции для того, чтобы предотвращать чрезвычайные ситуации и развивать системы первичной медпомощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным ВОЗ, в настоящее время на планете Земля общее число выявленных носителей коронавируса превышает 78,6 млн при 1,7 млн скончавшихся от COVID-19 пациентов.