Вашингтон, , 09:32 — REGNUM Мессенджер WhatsApp С 1 января 2021 года не будет работать на смартфонах, не поддерживающих более новые версии операционных систем — iOS и Android. Об этом 27 декабря сообщает издание The Mirror.

Смартфон (сс) rawpixel

Уточняется, что мессенджер не будет работать на тех устройствах, где операционные системы нельзя будет обновить до iOS 9 или Android 4.0.3. При этом речь идет о iPhone 4 и более ранних моделях.

Также указывается, что для того, чтобы приложение вновь заработало на моделях iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S, нужно обновить их операционную систему до iOS 9. При этом рекомендовано создать резервную копию переписок для того, чтобы не потерять какие-либо важные данные.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что он не намерен продавать свою компанию.