Бишкек, , 08:47 — REGNUM 191 носителя SARS-CoV-2 выявили за прошедшие сутки в Киргизии, сообщили 27 декабря в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Общее число зарегистрированных инфицирований коронавирусом в Киргизии достигло 80 373 случаев. 74 820 инфицированных выздоровели (за сутки выздоровели 343 инфицированных), 1348 человек скончались (за сутки зарегистрировано еще четыре смерти от осложнений COVID-19).

На текущий момент в стационарах медицинских учреждений находится 1261 пациент, состояние 23 из них врачи оценивают как удовлетворительное, 816 — средней степени тяжести, 369 — как тяжелое и 53 пациентов — как критическое.

2040 инфицированных в Киргизии получают лечение в амбулаторных условиях.

За минувшие сутки в Киргизии зарегистрировали девять новых случаев инфицирования коронавирусом медицинских работников. Еще восемь медицинских работников за сутки были выписаны из стационаров медицинских учреждений, четыре медицинских работника завершили соблюдение режима самоизоляции. С начала пандемии в республике коронавирус выявили у 4104 медицинских работников, 3885 из которых выздоровели.