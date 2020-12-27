Москва, , 07:30 — REGNUM Доктор медицинских наук вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал об особенностях нового штамма коронавируса, который был выявлен в Великобритании. Об этом он заявил в интервью телеканалу НТВ.

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Напомним, что в ряде стран были зафиксированы новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2, которые обладают несколько отличными свойствами, нежели первоначальный вирус. В частности, британские медики утверждают, что штамм, выявленный в Соединенном королевстве, на 70% более заразный и значительно быстрее распространяется.

Зуев отметил, что британские специалисты говорят лишь о том, что этот штамм более заразен, то есть он быстрее распространяется, но тяжесть заболевания и его характер не изменились.

«Он стал более заразным — вот и все, он более распространен», — сказал он.

Это означает, что уже разработанные вакцины против коронавируса, в том числе и первая в мире вакцина, разработанная в центре Гамалеи, против этого штамма будут эффективными.

В целом Зуев подчеркнул, что нового штамма бояться не стоит, нужно просто строго соблюдать все меры предосторожности, предписанные властями.

«Просто нужно действительно строго соблюдать все те рекомендации, которые нам ежедневно повторяют», — напомнил специалист.