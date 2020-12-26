Тирана, , 21:31 — REGNUM В субботу, 26 декабря, в Албании в результате исследования 2184 образцов выявили ещё 375 случаев заражения коронавирусом. Ещё 391 человек был признан излечившимся.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 55 755 случаев заражения коронавирусом. 31 181 человек уже излечился от COVID-19. С начала пандемии 1142 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.

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За прошедшие сутки в стране умерли девять пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 23 432 человека, из них более половины —13 195 — в Тиране. Число госпитализированных за последние две недели снизилось на 150 человек. На стационарном лечении находятся 324 пациента, из них девять подключены к аппаратам ИВЛ.

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