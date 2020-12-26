Скопье, , 21:27 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в субботу, 26 декабря, сообщили о том, что за сутки в результате обследования 1999 человек в стране выявили 530 носителей коронавируса. Еще 538 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявлено 81 326 случаев заражения. 2427 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 26 — за последние сутки. 58 720 пациентов выздоровели. Лечение проходят 20 278 человек: спустя три недели повышения числа ежедневно выявляемых носителей коронавируса число активных случаев начало снижаться. На стационарном лечении находятся 1072 пациента.

Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено семь с половиной тысячи случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в десять человек, а всего за неделю поднялась до нового «рекорда».

16 ноября в стране скончались 40 пациентов с COVID-19, что стало новым рекордом. Предыдущий (30 смертей) был зарегистрирован всего за шесть дней до этого. 9 декабря число погибших в сутки снова поднялось — до 46.

Глава клиники инфекционных заболеваний в Скопье Милена Стефанович 18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

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