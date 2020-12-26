Лондон, , 21:11 — REGNUM Британский центр контроля и предупреждения заболеваний перечислил пять симптомов COVID-19, которые требуют немедленного обращения за медпомощью, сообщает The Daily Express.

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Так, помимо высокой температуры, продолжительного кашля и потери вкуса и обоняния, также необходимо обратить внимание на более редкие признаки болезни. Среди них — затрудненное дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание и неспособность проснуться и посинение губ и лица.

Вместе с тем, уточняют британские врачи, это не все возможные симптомы, сообщать и о других тревожных проявлениях болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исландские исследователи пришли к выводу, что самыми распространенными симптомами COVID-19 является головная боль, заложенность носа и потеря обоняния. При этом последняя особенность заболевания характерна в основном для молодых людей.

По словам врача иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, наиболее тревожным симптомом, который может указывать на COVID-19, является одышка и учащение пульса при нормальной температуре тела.

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