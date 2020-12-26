Ростов-на-Дону, , 20:53 — REGNUM В Ростове-на-Дону устроили одиночные пикеты против закрытия аварийного моста на улице Малиновского. По мнению депутата гордумы Петра Пятибратова (ЛДПР), если путепровод находится в критическом состоянии, движение большегрузов необходимо запретить незамедлительно.

«Мы наблюдаем, как по якобы аварийному Малиновскому мосту, идут большегрузы. Но если большегрузы ходят, как заявляют власти, по аварийному мосту, что недопустимо по заключениям, то движение немедленно надо прекратить, пока это не привело к трагедии. Получается, наши чиновники противоречат сами себе. Глядя на происходящее — логичен вывод, что мост можно эксплуатировать и нет никакой опасности», — поделился мнением народный избранник в Instagram.

Пятибратов считает, что не допустить закрытия путепровода на улице Малиновского и очевидного транспортного коллапса можно, «сдвинув сроки строительства» моста.

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