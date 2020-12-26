Любляна, , 20:51 — REGNUM Сотрудники министерства здравоохранения Словении опечатали все подъёмники на лыжном курорте Крвавец, который продолжил работу, несмотря на запрет властей. Об этом 26 декабря сообщает Словенское агентство печати.

Отмечается, что лыжникам обеспечили эвакуацию с трасс. Кроме того, администрация курорта вынуждена будет заплатить штраф в размере €4 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Словении из-за снижения числа новых заражений по-прежнему начало действовать временное смягчение строгих ограничений. Допускаются собрания не более шести человек.

В Словении около 110 000 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, зафиксировано 2479 смертельных случаев.