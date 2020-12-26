Москва, , 20:47 — REGNUM В Российской Федерации за прошедшие сутки выздоровели более 230 представителей Вооруженных сил (ВС), которые ранее заболели COVID-19. Об этом 26 декабря говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

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»За прошедшие сутки в ВС РФ после прохождения лечения выздоровело 238 военнослужащих, — говорится в сообщении. — Общая численность выздоровевших в ВС РФ увеличилась до 23 456 человек».

Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что 29 258 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили в РФ за минувшие сутки.

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