Вашингтон, , 20:36 — REGNUM В мире на сегодняшний день умерли более 1,75 млн пациентов с диагнозом COVID-19. Это следует из данных, опубликованных 26 декабря американским университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором мировой медицинской статистики.

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По последним данным, в мире выявили 80 027 056 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Число умерших среди пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 1 753 313 человек.

В наибольшей степени от коронавируса пострадали США (18 771 885 заразившихся, 330 345 умерших), Индия (10 169 118, 147 343) и Бразилия (7 448 56, 190 488).

Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря американский Университет Джонса Хопкинса сообщил, что в США за минувшие сутки выявили почти 106 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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