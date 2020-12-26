Анкара, , 20:17 — REGNUM 15 118 новых случаев заражения коронавирусом выявили за минувшие сутки в Турции. Такие данные приводит 26 декабря министерство здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

В сообщении говорится, что общее число выявленных инфицированных SARS-CoV-2 в стране превысило 2,1 млн человек.

Сообщается также, что за минувшие 24 часа в больницах страны скончались ещё 253 пациента с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 19 624.

Напомним, днем ранее в минздраве Турции сообщали о более 17,5 тыс. выявленных случаев заражения SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа на пресс-конференции заявил, что соглашение о поставке 4,5 млн доз вакцины от COVID-19, разработанной немецкой компанией BioNTech совместно с американской Pfizer, подписали власти Турции.

Читайте также: Турция подписала соглашение о поставке 4,5 млн доз вакцины от COVID-19