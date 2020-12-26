Москва, , 19:42 — REGNUM Самолёт Министерства обороны России доставил из Сирии в РФ ещё 19 российских детей, сообщила 26 декабря пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

Отмечается, что дети были возвращены в рамках работы по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, которые находятся в Ираке и Сирии. Соответствующая работа ведётся по поручению главы государства Владимира Путина с 2017 года.

«На борту находились 19 детей в возрасте от трех до 15 лет, вывезенных с территории лагерей беженцев «Аль-Холь» и «Рож», временно неподконтрольных официальным властям Дамаска», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время готовы документы еще на 96 детей, которые находятся в лагерях беженцев в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первая группа российских детей, которых вывезли из Сирии за последние три года. Многие из них были уроженцами Северного Кавказа, или родились уже за границей от родителей, которые выехали по разным причинам в зону боевых действий в Сирии.

Так, 13 ноября из Сирии в Россию переправили бортом Минобороны 31 ребенка. Спустя пять дней восьмерых из них передали родным с Северного Кавказа. Позже были возвращены в семьи родных еще семеро детей из Чечни и Дагестана.

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